HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Nova Arianto yang Merasa Timnas Indonesia U-17 Dapat Durian Runtuh Usai Matthew Baker Debut di Melbourne City U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |16:45 WIB
Matthew Baker kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Matthew Baker kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Nova Arianto menarik diulas. Sebab, dia merasa Timnas Indonesia U-17 dapat durian runtuh usai Matthew Baker debut di Melbourne City U-23.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, menyambut baik pemainnya, Matthew Baker yang sudah debut bersama Melbourne City U-23. Sebab, pengalaman pemain itu akan memberikan manfaat untuk timnya.

Matthew Baker bantu Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Kuwait U-17 @TimnasIndonesia

1. Debut Matthew Baker

Matthew Baker debut saat Melbourne City U-23 melawan Moreland City di laga lanjutan NPL Victoria Premier League 1. Penampilan Baker di laga debutnya pun terbilang apik.

Baker bermain selama 90 menit. Dia pun sukses membantu Melbourne City menang telak 8-1 atas Moreland City.

2. Reaksi Nova Arianto

Nova Arianto mengatakan sangat senang Matthew Baker tampil di kelompok umur di atas usianya. Hal itu menandakan para pemain terus berkembang sehingga kualitasnya kini diperhitungkan.

"Yang pasti akan menjadi bermanfaat sangat besar buat kami (Timnas Indonesia U-17) ya, karena secara pengalaman, secara level lawan yang dihadapi di usia yang di atasnya pasti berbeda. Itu sangat baik untuk Baker," kata Nova di Bogor, Kamis 13 Maret 2025.

 

