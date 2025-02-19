BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-20 Gagal Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!

TIMNAS Indonesia U-20 gagal masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Penyebabnya karena Timnas Indonesia U-20 gagal masuk 10 besar tim terbaik setelah hanya mengoleksi satu angka di Piala Asia U-20 2025.

1. Sepuluh Tim Terbaik Piala Asia U-20 2025 Berhak Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

Sesuai regulasi, 10 besar tim terbaik Piala Asia U-20 2025 berhak masuk pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Sebanyak 10 besar tim ini diambil dari delapan negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

Sementara itu, dua tim lainnya diambil dari negara yang finis di peringkat tiga fase grup Piala Asia U-20 2025. Namun, seperti yang sudah diungkap di atas, hanya dua tim yang diambil dari empat negara yang finis di posisi tiga fase grup Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 sejatinya finis di posisi tiga Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan satu angka dan selisih gol -5. Namun, catatan itu sudah dipastikan kalah dari penghuni peringkat tiga Grup A dan B.

Timnas Qatar U-20 yang dipastikan finis sebagai peringkat tiga Grup A dengan koleksi tiga angka dan selisih gol +1. Sementara Yordania U-20 yang finis di posisi tiga Grup B, mencetak empat angka dan selisih gol 0.

Bagaimana dengan peringkat tiga Grup D? Timnas Suriah U-20 mengoleksi satu angka dan selisih gol -1. Namun, Suriah U-20 masih berpeluang menambah poin karena masih memiliki satu pertandingan, yakni kontra Thailand U-20 di laga pamungkas Grup D pada Kamis, 20 Februari 2025 pukul 14.00 WIB.