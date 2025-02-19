Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-20 Gagal Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |20:32 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-20 Gagal Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027!
Timnas Indonesia U-20 gagal masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 gagal masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Penyebabnya karena Timnas Indonesia U-20 gagal masuk 10 besar tim terbaik setelah hanya mengoleksi satu angka di Piala Asia U-20 2025.

1. Sepuluh Tim Terbaik Piala Asia U-20 2025 Berhak Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

Sesuai regulasi, 10 besar tim terbaik Piala Asia U-20 2025 berhak masuk pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Sebanyak 10 besar tim ini diambil dari delapan negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

Sementara itu, dua tim lainnya diambil dari negara yang finis di peringkat tiga fase grup Piala Asia U-20 2025. Namun, seperti yang sudah diungkap di atas, hanya dua tim yang diambil dari empat negara yang finis di posisi tiga fase grup Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 sejatinya finis di posisi tiga Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan satu angka dan selisih gol -5. Namun, catatan itu sudah dipastikan kalah dari penghuni peringkat tiga Grup A dan B.

Timnas Qatar U-20 yang dipastikan finis sebagai peringkat tiga Grup A dengan koleksi tiga angka dan selisih gol +1. Sementara Yordania U-20 yang finis di posisi tiga Grup B, mencetak empat angka dan selisih gol 0.

Bagaimana dengan peringkat tiga Grup D? Timnas Suriah U-20 mengoleksi satu angka dan selisih gol -1. Namun, Suriah U-20 masih berpeluang menambah poin karena masih memiliki satu pertandingan, yakni kontra Thailand U-20 di laga pamungkas Grup D pada Kamis, 20 Februari 2025 pukul 14.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647687/ikut-kejurnas-pobsi-2025-marlando-sihombing-bidik-emas-biliar-di-sea-games-2025-bms.webp
Ikut Kejurnas POBSI 2025, Marlando Sihombing Bidik Emas Biliar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Aprilia Makin Ganas! Carlo Pernat Kirim Peringatan Keras untuk Ducati Menjelang MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement