HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Pergantian Pemain Tak Banyak Berikan Perubahan, Skor Tetap 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |20:07 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Pergantian Pemain Tak Banyak Berikan Perubahan, Skor Tetap 0-0
Jens Raven ditarik di awal babak kedua Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 masih tertahan 0-0 saat melawan Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025, pada Rabu (19/2/2025) malam WIB. Hingga laga memasuki menit ke-75, skor tak berubah sama sekali.

Bertanding di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri sejatinya sudah melakukan berbagai cara untuk mengincar gol pertama. Termasuk pergantian pemain.

Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Skor Masih 0-0

Namun, masuknya Evandra Florasta, Aulia Rahman, dan Ridzjar Nurviat di awal babak kedua nyatanya tak banyak berikan perubahan.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-20 XI (4-2-3-1): Fitrah Maulana; Fafa Sheva, Mufli Hidayat, Kadek Arel, Sulthan Zaky; Welber Jardim, Toni Firmansyah; Arlyansah Abdulmanan, Marselinus Ama Ola, Dony Tri Pamungkas; Jens Raven.

Pelatih: Indra Sjafri.

(Rivan Nasri Rachman)

      
