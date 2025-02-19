Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20: Pergantian Pemain Tak Banyak Berikan Perubahan, Skor Tetap 0-0

Jens Raven ditarik di awal babak kedua Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20. (Foto: PSSI)

SHENZHEN – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 masih tertahan 0-0 saat melawan Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025, pada Rabu (19/2/2025) malam WIB. Hingga laga memasuki menit ke-75, skor tak berubah sama sekali.

Bertanding di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri sejatinya sudah melakukan berbagai cara untuk mengincar gol pertama. Termasuk pergantian pemain.

Namun, masuknya Evandra Florasta, Aulia Rahman, dan Ridzjar Nurviat di awal babak kedua nyatanya tak banyak berikan perubahan.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-20 XI (4-2-3-1): Fitrah Maulana; Fafa Sheva, Mufli Hidayat, Kadek Arel, Sulthan Zaky; Welber Jardim, Toni Firmansyah; Arlyansah Abdulmanan, Marselinus Ama Ola, Dony Tri Pamungkas; Jens Raven.

Pelatih: Indra Sjafri.

(Rivan Nasri Rachman)