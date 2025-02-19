Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Lawan Australia dan Bahrain?

Patrick Kluivert panggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk laga lawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

PREDIKSI daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji, Patrick Kluivert akan memanggil 27 nama untuk dua laga yang digelar pada 20 Maret (tandang, Australia) dan 25 Maret 2025 (kandang, Bahrain).

Menurut Sumardji, ada beberapa nama baru yang dipanggil pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Hal ini tentunya menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

1. Ada Nama Baru yang Akan Perkuat Timnas Indonesia

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil," kata Sumardji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025.

"Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia.

Jika ukurannya nama baru, Ole Romeny masuk kategori ini. Jika tidak mengalami cedera, pemain yang mendapatkan paspor Indonesia pada Sabtu 8 Februari 2025 ini akan dipanggil Patrick Kluivert.

Kehadiran winger Oxford United ini penting untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Terlebih saat tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025, Timnas Indonesia tak bisa diperkuat sang penyerang Ragnar Oratmangoen yang menjalani skorsing satu pertandingan.

Selain Ole Romeny, siapa nama baru yang dipanggil? Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, gelandang 28 tahun ini bisa masuk daftar panggil Patrick Kluivert.