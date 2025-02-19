Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

27 Pemain Timnas Indonesia Siap Dipanggil Patrick Kluivert, Ada Nama-Nama Baru!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |09:50 WIB
27 Pemain Timnas Indonesia Siap Dipanggil Patrick Kluivert, Ada Nama-Nama Baru!
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

27 pemain Timnas Indonesia siap dipanggil Patrick Kluivert. Dalam daftar itu pun, dipastikan bakal hadir nama-nama baru untuk skuad Garuda.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Dia mengatakan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah mengantongi nama-nama pemain yang akan dipanggil ke skuad. Nantinya, akan ada sebanyak 27 pemain yang dipanggil.

Patrick Kluivert Pantau Laga Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Media Officer Persija)

1. Persiapkan Timnas Indonesia

Patrick Kluivert siap memanggil para pemain terbaik Tanah Air membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda akan kembali berlaga pada Maret 2025.

Timnas Indonesia akan tandang ke Australia lebih dahulu pada 20 Maret 2025. Kemudian, pasukan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 25 Maret 2025.

Sumardji mengatakan sudah ada pembahasan terkait pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Namun, dia belum bisa memberikan bocoran nama-nama pemain tersebut untuk saat ini.

Sebelumnya, pelatih asal Belanda itu bersama para asistennya menyaksikan beberapa laga Liga 1 2024-2025. Mereka pun turut memantau para pemain Indonesia yang sedang berkarier di luar negeri.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil," kata Sumardji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
