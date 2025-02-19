Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jens Raven Janji Timnas Indonesia U-20 Habis-habisan Lawan Yaman U-20 meski Sudah Tersingkir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |03:03 WIB
Jens Raven Janji Timnas Indonesia U-20 Habis-habisan Lawan Yaman U-20 meski Sudah Tersingkir
Jens Raven beraksi di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN – Jens Raven berjanji Timnas Indonesia U-20 tampil habis-habisan lawan Timnas Yaman U-20 meski sudah tersingkir dari Piala Asia U-20 2025. Mereka ingin menutup perjalanan dengan manis.

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Yaman U-20 di matchday terakhir Grup C. Laga formalitas itu rencananya akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB.

1. Poin Penuh

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20
Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

Meski sudah tersingkir dari ajang tersebut, Raven menyatakan Timnas Indonesia U-20 bertekad untuk mengincar poin penuh di laga tersebut. Apalagi, Yaman U-20 bukan lawan yang asing karena berjumpa di babak kualifikasi.

“Yaman adalah lawan yang sudah kami kenal dari kualifikasi AFC (Piala Asia U-20 2025). Tentu saja, kami ingin menutup Piala Asia ini dengan kemenangan,” kata Raven dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

2. Habis-habisan

Striker Dordrecht U-21 itu menegaskan pemain Timnas Indonesia U-20 bakal tempur habis-habisan di laga tersebut. Sebab semuanya punya tekad yang sama, yakni menutup Piala Asia U-20 2025 dengan hasil kemenangan.

“Jadi kami semua akan berjuang dan memberikan 100 persen usaha agar bisa mengakhiri perjalanan di Piala Asia dengan baik dan pulang dengan perasaan yang positif,” tegas Raven.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
