Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |06:26 WIB
Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini?
Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20 di matchday terakhir Grup C Piala Asia U-20 2025 malam ini? Berdasarkan jadwal, laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 dilangsungkan di Shenzhen, China pada Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB dan live di RCTI serta GTV.

Pertandingan malam ini sudah tak menentukan lagi kelolosan Timnas Indonesia U-20 ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Sebab, kekalahan dari Iran dan Uzbekistan di dua laga awal Grup C membuat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dipastikan gagal lolos perempatfinal.

1. Timnas Indonesia U-20 Wajib Menang atas Timnas Yaman U-20

Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia U-20 tampil malas-malasan di laga nanti. Penyerang Timnas Indonesia U-20 Jens Raven menargetkan Timnas Indonesia U-20 menang atas Yaman U-20.

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

“Yaman adalah lawan yang sudah kami kenal dari kualifikasi AFC (Piala Asia U-20 2025). Tentu saja, kami ingin menutup Piala Asia ini dengan kemenangan,” kata Jens Raven dalam keterangan  yang diterima Okezone.

“Jadi kami semua akan berjuang dan memberikan 100 persen usaha agar bisa mengakhiri perjalanan di Piala Asia dengan baik dan pulang dengan perasaan yang positif,” lanjut pemain yang sudah mencetak satu gol di Piala Asia U-20 2025 ini.

Tak heran Timnas Indonesia U-20 membidik kemenangan atas Timnas Yaman U-20. Pertama, gengsi negara dipertaruhkan dalam laga ini. Kedua, kemenangan atas Yaman U-20 bakal membuka peluang Timnas Indonesia U-20 masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Andai menyelesaikan Grup C di posisi tiga, Timnas Indonesia U-20 berpotensi masuk 10 tim terbaik Piala Asia U-20 2025. Sebanyak 10 tim terbaik ini berasal dari tim-tim yang lolos ke perempatfinal (delapan negara) dan dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647687/ikut-kejurnas-pobsi-2025-marlando-sihombing-bidik-emas-biliar-di-sea-games-2025-bms.webp
Ikut Kejurnas POBSI 2025, Marlando Sihombing Bidik Emas Biliar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/22/marwan_fazaaisyah_salsabila_putri_pranata.jpg
Apriyani/Fadia Dicoret! Ini Daftar Wakil Indonesia di Syed Modi India International 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement