Timnas Indonesia U-20 Menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini?

Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-20 menang 1-0 atas Timnas Yaman U-20 di matchday terakhir Grup C Piala Asia U-20 2025 malam ini? Berdasarkan jadwal, laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 dilangsungkan di Shenzhen, China pada Rabu (19/2/2025) pukul 18.30 WIB dan live di RCTI serta GTV.

Pertandingan malam ini sudah tak menentukan lagi kelolosan Timnas Indonesia U-20 ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Sebab, kekalahan dari Iran dan Uzbekistan di dua laga awal Grup C membuat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dipastikan gagal lolos perempatfinal.

1. Timnas Indonesia U-20 Wajib Menang atas Timnas Yaman U-20

Meski begitu, bukan berarti Timnas Indonesia U-20 tampil malas-malasan di laga nanti. Penyerang Timnas Indonesia U-20 Jens Raven menargetkan Timnas Indonesia U-20 menang atas Yaman U-20.

“Yaman adalah lawan yang sudah kami kenal dari kualifikasi AFC (Piala Asia U-20 2025). Tentu saja, kami ingin menutup Piala Asia ini dengan kemenangan,” kata Jens Raven dalam keterangan yang diterima Okezone.

“Jadi kami semua akan berjuang dan memberikan 100 persen usaha agar bisa mengakhiri perjalanan di Piala Asia dengan baik dan pulang dengan perasaan yang positif,” lanjut pemain yang sudah mencetak satu gol di Piala Asia U-20 2025 ini.

Tak heran Timnas Indonesia U-20 membidik kemenangan atas Timnas Yaman U-20. Pertama, gengsi negara dipertaruhkan dalam laga ini. Kedua, kemenangan atas Yaman U-20 bakal membuka peluang Timnas Indonesia U-20 masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Andai menyelesaikan Grup C di posisi tiga, Timnas Indonesia U-20 berpotensi masuk 10 tim terbaik Piala Asia U-20 2025. Sebanyak 10 tim terbaik ini berasal dari tim-tim yang lolos ke perempatfinal (delapan negara) dan dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik.