Jairo Riedewald Tak Jelas, Ini 3 Pemain Naturalisasi Tambahan yang Diandalkan Patrick Kluivert di Laga Timnas Indonesia vs Australia?

PROSES naturalisasi Jairo Riedewald belum ada kelanjutan, Patrick Kluivert otomatis hanya bisa mengandalkan tiga pemain naturalisasi tambahan saat Timnas Indonesia menghadapi Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 202) di lanjutan matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Ole Romeny (Oxford United), Dion Markx (Top Oss) dan Tim Geypens (FC Emmen). Sekadar diketahui, tiga pemain ini sudah mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Disinyalir, proses perpindahan federasi ketiga pemain di atas sudah kelar sehingga Ole Romeny, Dion Markx dan Tim Geypens tersedia untuk laga Timnas Indonesia bulan depan. Jika tidak mengalami cedera, Ole Romeny dipercaya akan dipanggil Patrick Kluivert.

1. Kehadiran Ole Romeny Dibutuhkan Lini Depan Timnas Indonesia

Kehadiran Ole Romeny dibutuhkan untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Terlebih saat Timnas Indonesia melawat ke markas Australia, skuad Garuda dipastikan takkan dibela Ragnar Oratmangoen yang menjalani skorsing satu pertandingan.

Bagaimana dengan Tim Geypens dan Dion Markx? Peluang keduanya menembus skuad senior dalam waktu dekat masih perlu pembuktian, khususnya Dion Markx yang belum merasakan tampil di level profesional.

2. Jairo Riedewald Masih Abu-Abu

Saat pengumuman pemecatan Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang dalam proses pendekatan gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Namun, sampai sebulan berselang, belum ada update lanjutan proses naturalisasi gelandang 28 tahun tersebut.