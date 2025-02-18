Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kirgistan U-20 vs Qatar U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 4-0, The Maroons Rebut 3 Poin Perdana

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |20:45 WIB
Hasil Timnas Kirgistan U-20 vs Qatar U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 4-0, <i>The Maroons</i> Rebut 3 Poin Perdana
Suasana lagaTimnas Kirgistan U-20 vs Qatar U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)
A
A
A

SHENZHEN – Tim Nasional (Timnas) Qatar U-20 berhasil merebut tiga poin perdana mereka di Piala Asia U-20 2025 usai menang 4-0 aras Kirgistan, Selasa (18/2/2025) malam WIB. Bermain di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China, tim muda The Maroons –julukan Timnas Qatar– pun mengakhiri perjalanan mereka di Grup A dengan finis di posisi ketiga dengan 3 poin.

Ya, sayangnya tiga poin pertama itu justru diraih Qatar U-20 ketika memainkan laga pamungkas Grup A. Qatar dan Kirgistan pun sejak awal sudah pasti tidak lolos ke perempatfinal sebab pertarungan mereka hanya memperebutkan siapa posisi ketiga dan siapa penghuni dasar klasemen Grup A.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Qatar U-20 memulai pertandingan dengan serangan beruntun ke pertahanan Kirgizstan. Dengan skema 4-2-3-1, anak asuh Felix Angel Montoya mencoba mengurung pertahanan Kirgizstan U-20.

Namun, serangan dari berbagai sisi masih belum membuahkan gol hingga menit ke-15. Sementara, Timnas Kirgizstan U-20 mengandalkan serangan balik untuk mengejutkan pertahanan Qatar.

Timnas Kirgistan U-20 vs Qatar U-20. (Foto: AFC)
Timnas Kirgistan U-20 vs Qatar U-20. (Foto: AFC)

Pada menit ke-28, Timnas Qatar U-20 akhirnya sukses memecah kebuntuan lewat gol Tahsin Mohammed (28’). Setelah gol itu, Timnas Qatar U-20 memasukkan Moath Taha untuk menggantikan Ibrahim Al Hassan.

Permainan pun menjadi semakin ofensif, Timnas Qatar U-20 akhirnya sukses menambah keunggulan. Moath Taha (45+5’) berhasil menggandakan keunggulan Timnas Qatar U-20.

Tak lama setelah itu, wasit membunyikan peluit panjang tanda babak pertama selesai.

Babak Kedua

Berlanjut pada babak kedua, Timnas Kirgizstan U-20 mencoba memperkecil ketertinggalan dengan bermain cepat.

 

1 2
      
