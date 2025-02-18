Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas China U-20 vs Australia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, Australia Juarai Grup A

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |20:35 WIB
Hasil Timnas China U-20 vs Australia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 2-1, Australia Juarai Grup A
Timnas Australia U-20 Kalahkan China U-20 2-1 di laga pamungkas Grup A Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)
SHENZHEN – Tim Nasional (Timnas) Australia U-20 sukses menjuarai Grup A Piala Asia U-20 2025 usai menang atas China, pada Selasa (18/2/2025) malam WIB. Bermain di Bao’an Stadium, Shenzhen, China, Timnas Australia U-20 tepatnya menang dengan skor 2-1 atas tim tuan rumah di laga pamungkas Grup A tersebut.

Berkat kemenangan itu, Australia mengakhiri Grup A dengan total 9 poin, yang berarti mereka menyapu bersih semua pertandingan dan berhak lolos sebagai jawara grup. Sementara China harus puas menjadi runner-up usai mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas China U-20 yang bertindak sebagai tuan rumah mengawali pertandingan dengan permainan agresif. Namun demikian, upaya Team Dragons -julukan Timnas China U-20- belum membuahkan hasil di awal babak pertama.

Pertahanan solid dari Australia U-20 menjadi ujian berat bagi pasukan Dejan Durdevic. Sementara, Timnas Australia U-20 yang bermain lebih sabar terlihat lebih efektif dalam melancarkan serangan.

Alhasil, Socceroos -julukan Timnas Australia U-20- sukses menjaringkan sepasang gol dalam waktu kurang dari lima menit. Adalah Medin Memeti (23’), dan Louis Agosti (25’) yang sukses membawa Australia U-20 unggul 2-0.

Timnas China U-20 vs Australia U-20. (Foto: AFC)
Timnas China U-20 vs Australia U-20. (Foto: AFC)

Setelah gol itu, Timnas China U-20 langsung melancarkan serangan masif. Mereka akhirnya sukses menciptakan gol balasan pada menit ke-29 lewat Kuai Jiwen (29’), memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Kedua tim berupaya keras untuk mencetak gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama usai. Timnas Australia U-20 sukses mengungguli China U-20 2-1 di babak pertama.

 

