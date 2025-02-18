Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 Main Kapan? Ini Jadwalnya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |18:17 WIB
Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 Main Kapan? Ini Jadwalnya
Timnas Indonesia U-20 siap hadapi Yaman Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-20 menyisakan satu laga lagi di Grup C Piala Asia U-20 2025, yakni dengan melawan Yaman U-20. Laga pamungkas itu akan dimainkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China, pada Rabu 19 Februari 2025 malam WIB.

Hasil dari laga melawan Yaman U-20 sejatinya tak mengubah fakta bahwa Timnas Indonesia U-20 dipastikan gagal lolos fase grup. Sehingga kalah, imbang, bahkan menang, tetap akan membuat Timnas Indonesia U-20 pulang ke Tanah Air kelar melawan Yaman U-20.

1. Dipastikan Gugur

Ya, Timnas Indonesia U-20 dipastikan gugur dari Piala Asia U-20 2025. Penyebabnya karena pasukan Indra Sjafri itu tak meraih poin sama sekali di dua laga awal Grup C saat melawan Iran dan Uzbekistan.

Dari dua laga itu, Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Iran dan tumbang 1-3 dari Uzbekistan. Dengan dua kekalahan itulah Timnas Indonesia U-20 dipastikan tak bisa finis dua besar di Grup C, syarat untuk lolos ke perempatfinal.

Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Sementara itu, nasib serupa juga dirasakan Yaman U-20. Pasalnya negara tersebut juga menelan kekalahan saat melawan Iran dan Uzbekistan.

Jadi, pertandingan nanti memperebutkan posisi ketiga di Grup C. Tentu baik Yaman dan Timnas Indonesia U-20 akan mengincar kemenangan demi bisa pulang dengan kepala tegak.

Dengan memiliki motivasi yang sama, maka persaingan Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 tidak kalah sengit dengan laga Grup C lainnya. Laga lain yang dimaksud adalah pertemuan Iran U-20 vs Uzbekistan U-20 untuk perebutan gelar juara Grup C.

 

