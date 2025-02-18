Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |18:05 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025, Klik di Sini!
Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 akan diulas Okezone. Laga panas yang merupakan matchday terakhir Grup C Piala Asia U-20 2025 itu digelar di Shenzhen, China pada Rabu 19 Februari 2025 pukul 18.30 WIB dan dapat disaksikan di VISION+ dengan klik di sini.

Meski sudah dipastikan gagal lolos perempatfinal karena kalah di dua laga awal, bukan berarti Timnas Indonesia U-20 akan tampil seadanya. Timnas Indonesia U-20 wajib mengalahkan Yaman U-20 karena gengsi negara dipertaruhkan.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Selain itu, kemenangan atas Yaman U-20 penting untuk memastikan finis di posisi tiga klasemen akhir Grup C Piala Asia U-20 2025. Andai finis di posisi tiga, Timnas Indonesia U-20 berpeluang masuk 10 tim terbaik di Piala Asia U-20 2025.

Sebanyak 10 tim terbaik ini merupakan dari tim-tim yang lolos ke perempatfinal (delapan negara) dan dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik. Sebagai penegasan, penghuni klasemen peringkat tiga terbaik ini tidak lolos ke perempatfinal. Dua tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik hanya masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Andai Timnas Indonesia U-20 masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, sebuah keuntungan bagi skuad asuhan Indra Sjafri. Sebab, Timnas Indonesia U-20 terhindar dari tim-tim kuat yang sudah dipastikan masuk pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 yakni Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Australia dan lain-lain.

 

