Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Gagal Total di Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Siap Tanggung Jawab

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |16:45 WIB
Timnas Indonesia U-20 Gagal Total di Piala Asia U-20 2025, Indra Sjafri Siap Tanggung Jawab
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri siap tanggung jawab atas gugurnya skuad Garuda Nusantara dari ajang Piala Asia U-20 2025. Meski begitu, Indra Sjafri tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U-20 dan merasa anak buahnya telah memetik pelajaran berharga dari Piala Asia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-20 sudah resmi tersingkir dari gelaran Piala Asia U-20 2025. Meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Yaman (19/2/2025), Garuda Nusantara sudah dipastikan tak bisa lolos ke perempatfinal.

Sebab, pasukan Indra Sjafri menelan dua kekalahan pada dua pertandingan fase grup turnamen tersebut. Jens Raven dan kolega dipermalukan Iran (0-3), dan Uzbekistan (1-3).

1. Jadi Pelajaran

Indra mengatakan kegagalan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi anak asuhnya. Menurutnya, banyak aspek kekurangan yang bisa dikembangkan usai Timnas Indonesia U-20 menelan hasil buruk di Piala Asia U-20 2025.

"Pertandingan di Piala Asia ini di grup ada 3 kali tentu bagi pemain-pemain kita tentu sangat bermanfaat sekali untuk mereka bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran, mendapatkan inovasi-inovasi untuk bisa mereka berkembang kedepannya," kata Indra dikutip dari keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (18/2/2025).

Jens Raven mencetak gol di laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20

2. Siap Tanggung Jawab

Lebih lanjut, Indra Sjafri mengatakan siap bertanggung jawab penuh atas hasil negatif yang didapat Garuda Nusantara. Pelatih asal Sumatra Barat itu berharap, Timnas Indonesia U-20 bisa meraih hasil positif di laga terakhir melawan Yaman.

"Dua pertandingan memang menghasilkan hasil yang kurang baik, kita kalah dan tentu kami sebagai pelatih yg paling bertanggung jawab disitu dan mengapresiasi kerja pemain," tutur Indra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647295/sd-kunciran-4-juara-rekor-peserta-pecah-di-milklife-soccer-challenge-jakarta-seri-1-20252026-fif.webp
SD Kunciran 4 Juara, Rekor Peserta Pecah di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Seri 1 2025â2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kuda_laut_nusantara_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Kuda Laut Nusantara Menang Tipis atas Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement