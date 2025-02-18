Prediksi Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025: Peluang Terakhir Garuda Nusantara Raih 3 Poin

Timnas Indonesia U-20 bakal hadapi Yaman di laga terakhir Grup C Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)

PREDIKSI Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di laga pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2025 menarik untuk dibahas. Pasalnya laga tersebut menjadi peluang terakhir Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– untuk meraih tiga poin di ajang Piala Asia U-20 2025.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-20 sudah dinyatakan gagal lolos fase grup usai menelan dua kekalahan di dua laga pertama Grup C. Pasukan Indra Sjafri itu tepatnya tumbang 0-3 dari Iran dan kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20.

1. Tetap 3 Poin Penting

Meski sudah dipastikan gagal lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 masih menyisakan satu laga lagi, yakni melawan Yaman U-20. Menariknya, kedua tim sama-sama dipastikan tersingkir dari turnamen tersebut.

Jadi, apapun hasil pada laga nanti sejatinya takkan berpengaruh untuk kedua tim. Namun, pelatih Indra Sjafri pastinya ingin Timnas Indonesia U-20 pulang dengan kondisi kepala tegak dari Shenzhen, China.

Daftar Nomor Punggung Pemain Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

Karena itu, kemenangan atas Yaman U-20 penting diraih untuk menjaga mental para pemain. Kabar baik, Yaman juga menelan kekalahan saat melawan Uzbekistan dan Iran

Saat berjumpa Uzbekistan U-20, Timnas Yaman U-20 kalah dengan skor 0-1. Lalu kala melawan Iran U-20, Timnas Yaman U-20 babak belur dihajar 0-6.

Kondisi itu membuat Timnas Yaman U-20 terpuruk di dasar klasemen Grup C. Meski sama-sama 0 poin dengan Timnas Indonesia U-20, Yaman U-20 kalah selisih gol hingga harus menempatkan mereka di jurang Grup C.