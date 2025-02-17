JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, tak terlalu kecewa Timnas Indonesia U-20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025. Meski kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U-20 tersingkir dari Piala Asia U-20 2025, Erick Thohir merasa Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– setidaknya berhasil mendapatkan banyak pelajaran berharga dari turnamen tersebut.
Timnas Indonesia U-20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB. Gawang Garuda Nusantara harus kebobolan lebih dulu di menit ke-21 lewat Mukhammadali Urinboev.
Namun begitu, Timnas Indonesia U-20 berhasil menahan imbang 1-1 berkat gol Jens Raven di menit ke-23. Tapi sayang, tim polesan Indra Sjafri itu harus kecolongan dua gol di babak kedua lewat Abdugafur Khaydarov (47’) dan Saidumarkhon Saidnurullayev (63’).
Meski kalah, Erick menilai Timnas Indonesia U-20 mendapat pelajaran yang berharga. Sebab, yang dilawannya itu adalah sang juara bertahan.
“Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas U-20 dari juara bertahan Piala Asia U-20, Uzbekistan,” tulis Erick dalam akun instagramnya, dikutip Senin (17/2/2025).
“Sempat bangkit saat Jens Raven mencetak gol penyeimbang, namun Timnas U-20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1,” sambungnya.
Ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan. Pasalnya, Timnas Indonesia U-20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-20 setelah menelan dua kekalahan di Grup C. Di laga pembuka, Garuda Nusantara takluk dari Iran U-20 dengan sor 0-3.