Respons Erick Thohir Setelah Timnas Indonesia U-20 Tersingkir dari Piala Asia U-20 2025

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, tak terlalu kecewa Timnas Indonesia U-20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025. Meski kekalahan itu membuat Timnas Indonesia U-20 tersingkir dari Piala Asia U-20 2025, Erick Thohir merasa Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– setidaknya berhasil mendapatkan banyak pelajaran berharga dari turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-20 kalah 1-3 dari Uzbekistan U-20 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, Minggu (16/2/2025) malam WIB. Gawang Garuda Nusantara harus kebobolan lebih dulu di menit ke-21 lewat Mukhammadali Urinboev.

Namun begitu, Timnas Indonesia U-20 berhasil menahan imbang 1-1 berkat gol Jens Raven di menit ke-23. Tapi sayang, tim polesan Indra Sjafri itu harus kecolongan dua gol di babak kedua lewat Abdugafur Khaydarov (47’) dan Saidumarkhon Saidnurullayev (63’).

1. Pujian Erick Thohir

Meski kalah, Erick menilai Timnas Indonesia U-20 mendapat pelajaran yang berharga. Sebab, yang dilawannya itu adalah sang juara bertahan.

“Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas U-20 dari juara bertahan Piala Asia U-20, Uzbekistan,” tulis Erick dalam akun instagramnya, dikutip Senin (17/2/2025).

“Sempat bangkit saat Jens Raven mencetak gol penyeimbang, namun Timnas U-20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1,” sambungnya.

Respons Erick Thohir usai Timnas Indonesia U-20 gugur

2. Tersingkir dari Piala Asia U-20 2025

Ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan. Pasalnya, Timnas Indonesia U-20 dipastikan tersingkir dari Piala Asia U-20 setelah menelan dua kekalahan di Grup C. Di laga pembuka, Garuda Nusantara takluk dari Iran U-20 dengan sor 0-3.