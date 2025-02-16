Tumbangkan Rafhely FC 3-1, Fafage Banua Semakin Nyaman di Puncak Klasemen Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

JAYAPURA – Fafage Banua semakin kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Rafhely FC dengan skor 3-1 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Minggu (16/2/2025).

1. Berarti

Pelatih Sayan Karmadi menegaskan kemenangan ini sangat berarti bagi timnya. Hal itu sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Setiap poin sangat berharga, baik itu 1 poin maupun 3 poin, jangan sampai hilang. Walau pun permainan masih perlu diperbaiki, bagi saya hasil tetap yang utama,” kata Sayan, dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

“Ini kompetisi profesional, bukan soal satu gol, tiga gol yang dicetak, tetapi bagaimana kami bisa meraih 3 poin kemenangan," imbuh mantan pemain Timnas Futsal Indonesia itu.

2. Syukur

Sementara itu, Fhandy Permana, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Ia ikut menyumbang gol dalam kemenangan tersebut.

"Alhamdulillah, tiga poin hari ini sangat penting. Seperti yang dibilang coach, tidak ada pertandingan yang mudah,” ujar Fhandy.

“Ini liga profesional, dan lawan pasti selalu termotivasi melawan kami. Kemenangan ini menjadi modal yang bagus untuk pertandingan selanjutnya," tandasnya.

3. Klasemen

Dengan hasil tersebut Fafage Banua semakin nyaman di puncak klasemen dengan 23 poin dari sembilan laga, hasil dari tujuh kemenangan dan dua hasil imbang. Mereka belum sekalipun merasakan kekalahan dan mencatatkan selisih gol impresif.

Unggul FC Malang menempel di posisi kedua dengan 19 poin. Tim asal Malang itu menjadi tim paling produktif dengan torehan 44 gol.