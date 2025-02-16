Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Fafage Banua Hajar Rafhely FC 3-1

Fafage Banua menang 3-1 atas Rafhely FC di lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)

JAYAPURA – Fafage Banua berhasil mengalahkan Rafhely FC 3-1 pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Minggu (16/2/2025) sore WIB.

Fafage Banua langsung bermain agresif sejak menit awal. Evan Soumilena dan kolega acap kali mengancam gawang Rafhely FC meski belum ada yang berbuah gol.

Sampai akhirnya, Fafage Banua berhasil membuka keran golnya lewat Fhandy Permana. Gol itu membuat tim polesan Sayan Karmadi semakin percaya diri menekan pertahanan Rafhely FC. Peluang demi peluang terus mereka ciptakan.

Memasuki 10 menit akhir, Fafage Banua nyaris menggandakan keunggulan lewat sontekan Diego Rodrigo yang masih bisa ditepis Farhan Lubis.

Kiper Rafhely FC, Farhan Lubis harus jatuh bangun menahan gempuran yang dilancarkan Evan Soumilena cs. Hingga akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta. Fafage Banua unggul sementara di babak pertama dengan skor 1-0.

Di babak kedua, Fafage Banua tidak menurunkan irama permainannya. Tim polesan Sayan Karmadi itu sukses menggandakan keunggulannya atas Rafhely FC lewat gol yang dicetak Diego Rodrigo.