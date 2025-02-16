Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE Menang 4-1 atas Kuda Laut Nusantara

JAYAPURA – Cosmo JNE berhasil menang telak atas Kuda Laut Nusantara di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB. Bermain Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, derbi Jakarta itu dimenangkan Cosmo JNE dengan skor 4-1.

Jalannya Pertandingan

Cosmo JNE Jakarta langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan di babak pertama. Pasukan Motonori Baba itu bermain agresif dengan mengandalkan serangan cepat dan tembakan keras.

Namun, Kuda Laut Nusantara berhasil menampilkan pertahanan solid pada awal hingga pertengahan babak pertama. Sesekali, mereka melancarkan serangan balik yang membahayakan gawang Cosmo JNE Jakarta.

Jual beli serangan tidak membuahkan hasil hingga pengujung waktu babak pertama. Cosmo JNE Jakarta versus Kuda Laut Nusantara berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.

Cosmo JNE vs Kuda Laut Nusantara. (Foto: pfl.indonesia)

Memasuki babak kedua, Cosmo JNE Jakarta kembali mengandalkan permainan cepatnya. Hasilnya manis, mereka mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol lewat penalti. Ruan Nakamatsu (22’) yang menjadi algojo memanfaatkan peluang dengan baik, Cosmo JNE Jakarta unggul 1-0.

Selepas gol itu, serangan masif dari Cosmo JNE Jakarta membuat Kuda Laut Nusantara kerepotan. Tim asal Jakarta itu akhirnya mampu menambah sepasang gol lewat tendangan Andri Kustiawan (23’), dan Israr Megantara (27’).