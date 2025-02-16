Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE Menang 4-1 atas Kuda Laut Nusantara

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |16:44 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Cosmo JNE Menang 4-1 atas Kuda Laut Nusantara
Suasana laga Cosmo JNE vs Kuda Laut Nusantara di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
A
A
A

JAYAPURA Cosmo JNE berhasil menang telak atas Kuda Laut Nusantara di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB. Bermain Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, derbi Jakarta itu dimenangkan Cosmo JNE dengan skor 4-1.

Jalannya Pertandingan

Cosmo JNE Jakarta langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan di babak pertama. Pasukan Motonori Baba itu bermain agresif dengan mengandalkan serangan cepat dan tembakan keras.

Namun, Kuda Laut Nusantara berhasil menampilkan pertahanan solid pada awal hingga pertengahan babak pertama. Sesekali, mereka melancarkan serangan balik yang membahayakan gawang Cosmo JNE Jakarta.

Jual beli serangan tidak membuahkan hasil hingga pengujung waktu babak pertama. Cosmo JNE Jakarta versus Kuda Laut Nusantara berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.

Cosmo JNE vs Kuda Laut Nusantara. (Foto: pfl.indonesia)
Cosmo JNE vs Kuda Laut Nusantara. (Foto: pfl.indonesia)

Memasuki babak kedua, Cosmo JNE Jakarta kembali mengandalkan permainan cepatnya. Hasilnya manis, mereka mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol lewat penalti. Ruan Nakamatsu (22’) yang menjadi algojo memanfaatkan peluang dengan baik, Cosmo JNE Jakarta unggul 1-0.

Selepas gol itu, serangan masif dari Cosmo JNE Jakarta membuat Kuda Laut Nusantara kerepotan. Tim asal Jakarta itu akhirnya mampu menambah sepasang gol lewat tendangan Andri Kustiawan (23’), dan Israr Megantara (27’).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri ke Final Australian Open 2025 Usai Menang Perang Saudara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement