Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Tampil Perkasa, Black Steel FC Hajar Tiga Radja United 5-0

JAYAPURA – Kemenangan besar berhasil diriah Black Steel FC Papua saat berjumpa Tiga Radja United di laga lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, pada Minggu (16/2/2025) siang WIB. Bermain di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, tim tuan rumah tepatnya menang dengan skor 5-0 dan memastikan diri tetap di puncak klasemen sementara.

Jalannya Pertandingan

Black Steel FC yang bertindak sebagai tuan rumah tampil agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Brian Ick (4’) yang menjadi motor serangan berhasil mencetak gol pembuka untuk tim tuan rumah.

Tendangan kerasnya tidak mampu dibendung penjaga gawang Tiga Radja United, Black Steel FC Papua unggul 1-0. Selepas gol itu, Black Steel FC langsung menggandakan keunggulan lewat tendangan mendatar Adityas Prambudi (5’).

Unggul dua gol, Black Steel FC enggan menurunkan tempo permainannya. Tim besutan Sergio Lacerda Livramento yang bermain agresif kembali mencetak gol lewat tendangan terukur Hanvery Carisson (14’).

Black Steel vs Tiga Radja United. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Tiga Radja United yang tertinggal mencoba melawan dengan bermain cepat dan melepaskan tembakan spekulatif. Namun, upaya tersebut berakhir sia-sia. Pada akhirnya, Black Steel FC sukses mengungguli Tiga Radja United 3-0 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Black Steel FC kembali mengawali pertandingan dengan permainan agresif. Serangan beruntun di awal laga akhirnya membuahkan gol keempat ke gawang Tiga Radja United.