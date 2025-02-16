Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sadakata United Menang Tipis 4-3 atas Halus FC!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone. Sadakata United berhasil menang tipis atas Halus FC Jakarta dengan skor 4-3.

Pertandingan itu digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua pada Minggu (16/2/2025). Duel sengit tersaji dalam pertemuan kedua tim.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sadakata United mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Halus FC. Tim asal Aceh tersebut pun akhirnya berhasil mencuri keunggulan lewat gol Riza Parhan (6’).

Riza yang merupakan seorang kiper berhasil mencetak gol lewat tendangan jarak jauh, Sadakata United unggul 1-0. Selepas gol itu, Halus FC bermain agresif untuk mencari gol penyama kedudukan.

Tim besutan Yolla Hendro Sugeni itu mengandalkan serangan cepat untuk membongkar pertahanan Sadakata United. Hasilnya manis, Hasnan Habib (15’) mampu mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1.

Kedua tim kemudian menampilkan permainan saling serang pada akhir babak pertama. Namun demikian, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan paruh pertama dinyatakan selesai.