Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Blacksteel FC vs Fafage Banua Berakhir 1-1

JAYAPURA – Blacksteel FC ditahan Fafage Banua 1-1 pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Sabtu (15/2/2025) sore WIB.

Kedua tim bermain sangat agresif sejak menit awal. Blacksteel dan Fafage Banua acap kali jual beli serangan kendati belum ada yang berbuah peluang emas.

Blacksteel FC ditahan Fafage Banua 1-1 (Foto: Instagram/@fafagebanua)

Blacksteel yang bermain di hadapan publiknya sendiri terlihat percaya diri dalam menggempur pertahanan tim tamu. Namun disisi lain, kiper Fafage Banua, Muhammad Albagir tampil cukup ciamik dengan menahan serangan tuan rumah.

Memasuki 10 menit akhir babak pertama, Fafage Banua mendapat peluang terbaiknya lewat sontekan Diego Rodrigo yang masih bisa ditepis oleh Matheus Tocia. Tak berselang lama, Blacksteel sukses membuka keran golnya lewat kaki Matheus Reis.

Evan Soumilena cs mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun mereka terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan solid tuan rumah. Pada akhirnya, Blacksteel untuk sementara unggul 1-0 di babak pertama.

Usai turun minum, Blacksteel masih cukup mendominasi jalannya pertandingan. Sementara Fafage Banua juga terus mencari celah untuk menjebol pertahanan tuan rumah dan cetak gol penyama kedudukan.