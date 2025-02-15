Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Blacksteel FC vs Fafage Banua Berakhir 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |16:49 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Blacksteel FC vs Fafage Banua Berakhir 1-1
Blacksteel FC ditahan Fafage Banua 1-1 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

JAYAPURA – Blacksteel FC ditahan Fafage Banua 1-1 pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu dimainkan di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Sabtu (15/2/2025) sore WIB.

Kedua tim bermain sangat agresif sejak menit awal. Blacksteel dan Fafage Banua acap kali jual beli serangan kendati belum ada yang berbuah peluang emas.

Blacksteel FC ditahan Fafage Banua 1-1 (Foto: Instagram/@fafagebanua)
Blacksteel FC ditahan Fafage Banua 1-1 (Foto: Instagram/@fafagebanua)

Blacksteel yang bermain di hadapan publiknya sendiri terlihat percaya diri dalam menggempur pertahanan tim tamu. Namun disisi lain, kiper Fafage Banua, Muhammad Albagir tampil cukup ciamik dengan menahan serangan tuan rumah.

Memasuki 10 menit akhir babak pertama, Fafage Banua mendapat peluang terbaiknya lewat sontekan Diego Rodrigo yang masih bisa ditepis oleh Matheus Tocia. Tak berselang lama, Blacksteel sukses membuka keran golnya lewat kaki Matheus Reis.

Evan Soumilena cs mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun mereka terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan solid tuan rumah. Pada akhirnya, Blacksteel untuk sementara unggul 1-0 di babak pertama.

Usai turun minum, Blacksteel masih cukup mendominasi jalannya pertandingan. Sementara Fafage Banua juga terus mencari celah untuk menjebol pertahanan tuan rumah dan cetak gol penyama kedudukan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159983/ffi_bentuk_operator_liga_profesional_dan_hadirkan_pro_futsal_league_2-Byos_large.jpg
FFI Bentuk Operator Liga Profesional dan Rilis PFL 2 untuk Kembangkan Talenta Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158627/bintang_timur_surabaya_juara_pro_futsal_league_indonesia_2024_2025-vhgf_large.jpeg
Bintang Timur Surabaya Juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025, Kemenpora RI Siap Gandeng FFI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/51/3158579/bintang_timur_surabaya-bFiN_large.jpg
Bintang Timur Surabaya Sabet Gelar Juara 4 Kali Beruntun Pro Futsal League, Kapten Bongkar Kunci Sukses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/51/3158483/bintang_timur_surabaya-m4yY_large.jpg
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.webp
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement