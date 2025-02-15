Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Libas Halus FC 4-1, Tiga Radja United Raih Kemenangan Perdana!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |15:29 WIB
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Libas Halus FC 4-1, Tiga Radja United Raih Kemenangan Perdana!
Tiga Radja United menang telak 4-1 atas Halus FC Jakarta di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

JAYAPURA – Tiga Radja United meraih kemenangan perdana dengan melibas Halus FC Jakarta 4-1 pada lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu berlangsung di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Sabtu (15/2/2025) siang WIB.

Tiga Radja United mengawali pertandingan dengan permainan agresif di babak pertama. Tim besutan Joni Asmara itu langsung mengurung pertahanan Halus FC dengan serangan beruntun di awal paruh pertama.

Tiga Radja United vs Pangsuma FC di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 (Foto: FFI)

Tak butuh waktu lama, Tiga Radja United berhasil mencuri keunggulan lewat tendangan terukur M. Fathir (6’). Setelah gol itu, Halus FC mencoba mengimbangi permainan Tiga Radja United.

Namun sayang, mereka justru kembali kebobolan via Kofaludin (14’). Halus FC kemudian merespons dengan permainan ofensif usai kebobolan dua gol. Pasukan Yolla Hendro Sugeni sukses memperkecil ketertinggalan.

Adalah Fregi Fernando (17’) yang berhasil mengonversi peluang menjadi gol. Usai gol tersebut, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan selesai. Tiga Radja United unggul atas Halus FC 2-1 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Halus FC mencoba untuk menginisiasi serangan sejak awal pertandingan. Namun sayang, serangan yang dilancarkan oleh tim besutan Yolla Hendro Sugeni tak membuahkan hasil.

 

Halaman:
1 2
      
