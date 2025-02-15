Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kuda Laut Nusantara Bungkam Rafhely FC 3-1

JAYAPURA – Kuda Laut Nusantara berhasil membungkam Rafhely FC 3-1 dalam lanjutan Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Sabtu (15/2/2025) sore WIB.

Rafhely FC mengambil inisiatif untuk tampil menekan sejak menit awal. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim dari kota Padang itu ke pertahanan Kuda Laut Nusantara.

Rafhely Futsal vs Kuda Laut Nusantara (Foto: Instagram/@rafhelyfutsal)

Sementara, Kuda Laut Nusantara perlahan mampu keluar dari tekanan. Mereka tampak menemukan irama permainannya. Pertandingan pun berjalan sengit karena kedua tim saling jual beli serangan.

Tapi masih belum ada gol yang tercipta sampai laga memasuki 10 menit akhir babak pertama. Situasi tetap sama sampai babak pertama berakhir, Rafhely FC dan Kuda Laut Nusantara bermain imbang tanpa gol.

Usai turun minum, Kuda Laut Nusantara terlihat lebih agresif ketimbang Rafhely FC. Mereka pun sukses membuka keran golnya lewat gol yang dicetak Wais Alkarni.