HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 6-0, Team Melli Buka Jalan ke Perempatfinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |18:15 WIB
Hasil Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 6-0, <i>Team Melli</i> Buka Jalan ke Perempatfinal!
Timnas Iran U-20 menang telak 6-0 atas Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@iran_football_federation)
A
A
A

SHENZHEN – Hasil Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 6-0 untuk Team Melli.

Gol Iran U-20 dicetak oleh Abolfazl Zamani (26’, 34’), Esmeil Gholizadeh (42’), bunuh diri Mohammed Moqbel (45+2’), Reza Ghandipour (46’), dan Abolfazl Zoleikhaei (72’). Mereka membuka jalan ke perempatfinal.

Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)
Timnas Yaman U-20 vs Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dominasi ditunjukkan Iran U-20 sejak menit pertama. Namun, Yaman U-20 menggebrak duluan lewat tembakan jarak jauh Mohammed Al Awani yang melenceng tipis di sisi kiri atas gawang.

Selang empat menit, Al Awani mengancam lewat tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, upaya itu kembali meleset. Usai peluang itu, duel berjalan seru. Kedua tim silih berganti melancarkan serangan.

Yaman U-20 menderita kerugian ketika Saeed Al Shaban dikartu merah menit ke-13. Situasi itu menguntungkan Iran U-20. Sejumlah peluang berhasil didapat untuk memaksa lawan bertahan.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-26. Sepakan jarak jauh Zamani membobol gawang Osamah Mokref dengan indah. Selang empat menit, Ghandipour mengancam tapi tembakannya bisa diselamatkan.

Iran U-20 unggul 2-0 di menit ke-34. Zamani lagi-lagi membobol gawang Mokref. Kali ini, ia bisa mengonversi umpan silang Yaghoob Barajeh menjadi gol.

Tembakan Gholizadeh membawa timnya memimpin 3-0 di menit ke-42. Jelang rehat, bunuh diri Moqbel membuat skor menjadi 4-0 untuk Iran U-20.

Babak Kedua

Usai turun minum, Iran U-20 langsung tancap gas menekan pertahanan Yaman U-20. Mereka sukses cetak gol cepat di babak kedua lewat gol Reza Ghandipour pada menit ke-46.

 

Halaman:
1 2
      
