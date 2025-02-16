Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Simak link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di sini (Foto: PSSI)

SHENZHEN – Klik di sini! Link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui.

Laga ini merupakan matchday dua Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan akan digelar di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB.

1. Wajib Menang

Pelatih Indra Sjafri paham betul laga ini wajib dimenangi jika ingin menjaga peluang lolos. Formasi dan pemain-pemain terbaik diturunkan sejak menit-menit awal.

Di pos penjaga gawang, ada Ikram Algiffari. Ia akan dibantu lini belakang yang dihuni Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Fafa Sheva.

2. Depan

Sementara, di tengah ada nama-nama seperti Alfharezzi Buffon, Toni Firmansyah, Evandra Florasta, dan Dony Tri Pamungkas. Mereka diharap bisa menjadi penghubung antara belakang dengan depan.

Di depan, Indra percaya kepada Jens Raven, Marselinus Ama Ola, dan Muhammad Ragil. Mereka diharap bisa memecah kebuntuan Indonesia dari laga pertama.