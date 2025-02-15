BERIKUT dua negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Salah satunya adalah sang tuan rumah.
Satu grup telah merampungkan dua laga di Piala Asia U-20 2025 yakni Grup A. Tak heran, dua tim yang melaju ke perempatfinal adalah penghuni grup tersebut.
Mereka kini menanti lawan di babak perempatfinal. Sesuai regulasi, maka kedua tim itu akan bertemu wakil dari Grup B Piala Asia U-20 2025.
Lalu, siapa saja kedua kesebelasan tersebut? Simak ulasan berikut ini.
2 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025
Negara ini memastikan diri lolos ke babak perempatfinal. Australia bahkan menjadi kesebelasan pertama yang melaju ke delapan besar!
Hal itu terjadi setelah Socceroos menghancurkan Timnas Qatar U-20 dengan skor 3-1. Mereka mengoleksi enam poin dan dipastikan melaju ke babak berikutnya.