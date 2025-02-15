2 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Tuan Rumah!

Timnas Australia U-20 termasuk dua negara yang sudah lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

BERIKUT dua negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Salah satunya adalah sang tuan rumah.

Satu grup telah merampungkan dua laga di Piala Asia U-20 2025 yakni Grup A. Tak heran, dua tim yang melaju ke perempatfinal adalah penghuni grup tersebut.

Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)

Mereka kini menanti lawan di babak perempatfinal. Sesuai regulasi, maka kedua tim itu akan bertemu wakil dari Grup B Piala Asia U-20 2025.

Lalu, siapa saja kedua kesebelasan tersebut? Simak ulasan berikut ini.

2 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

2. Timnas Australia U-20

Timnas Australia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@footballaus)

Negara ini memastikan diri lolos ke babak perempatfinal. Australia bahkan menjadi kesebelasan pertama yang melaju ke delapan besar!

Hal itu terjadi setelah Socceroos menghancurkan Timnas Qatar U-20 dengan skor 3-1. Mereka mengoleksi enam poin dan dipastikan melaju ke babak berikutnya.