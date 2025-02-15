Hasil Timnas Kirgistan U-20 vs Timnas China U-20 di Piala Asia U-20 2025: Menang 5-2, Team Dragons Lolos Perempatfinal!

SHENZHEN – Hasil Timnas Kirgistan U-20 vs Timnas China U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Baoan Sports Centre, Shenzhen, China, Sabtu (15/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-2 untuk Team Dragons.

Lima gol China dicetak oleh Liu Chengyu (13’), Wang Yudong (45’), Mao Weijie (49’), dan Zhu Pengyu (80’, 90+2’). Sementara itu, Kirgistan mengukir gol lewat Umar Madavinov (25’) dan Yryskeldi Madavinov (64’).

Timnas Kirgistan U-20 vs Timnas China U-20 (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

China U-20 yang bermain di hadapan publiknya sendiri tampil menekan sejak menit awal. Tim arahan Dejan Djurdjevic itu sukses menjebol gawang Kirgistan U-20 di menit ke-13 lewat gol yang dicetak Liu Chengyu.

Sementara, Kirgistan U-20 tak tinggal diam. Mereka mencoba untuk merespons gol cepat yang dicetak tuan rumah. Sampai akhirnya, tim polesan Sergii Puchkov itu sukses menyamakan kedudukan di menit ke-25 lewat gol Umar Madaminov.

Setelah itu, pertandingan cukup berjalan sengit. Namun China U-20 cukup mendominasi jalannya pertandingan. Hanya saja, mereka juga masih belum menemukan celah untuk bisa kembali bobol gawang Kirgistan U-20.

China U-20 mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir babak pertama. Wang Yudong yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Hasilnya, mereka unggul sementara 2-1 atas Kirigistan U-20 di babak pertama.

Usai turun minum, China U-20 tidak menurunkan intensitas permainannya. Di menit ke-49, mereka kembali menambah pundi-pundi golnya lewat gol Mao Weijie yang membuat keunggulan menjadi 3-1 atas Kirgistan U-20.