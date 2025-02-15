Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 di Piala Asia U-20 2025: Socceroos Menang Comeback 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |18:18 WIB
Hasil Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 di Piala Asia U-20 2025: <i>Socceroos</i> Menang <i>Comeback</i> 3-1
Timnas Australia U-20 menang 3-1 atas Timnas Qatar U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: Instagram/@footballaus)
SHENZHEN – Hasil Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Sabtu (15/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Socceroos.

Qatar unggul duluan lewat Mohamed Gouda (19’). Sementara, Australia sukses membalikkan keadaan lewat Alexander Badolato (24’), Dean Bosnjak (52’), dan Daniel Bennie (69’).

Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 (Foto: AFC)
Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 (Foto: AFC)

Jalannya Pertandingan

Timnas Qatar U-20 dan Timnas Australia U-20 bermain dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Pasalnya, kedua tim masih mengamati pola permainan satu sama lainnya.

Skuad The Maroons berhasil unggul lebih dahulu atas Timnas Australia U-20 pada menit ke-19. Hal itu setelah Mohamed Khaled Gouda dengan memaksimalkan umpan Tahsin Jamshid.

Timnas Australia U-20 tidak tinggal begitu saja. Sebab, mereka mampu mencetak gol penyama lewat Alexander Philip Badolato pada menit ke-24.

Tim asuhan Felix Sarriugarte dan Timnas Australia U-20 mendapatkan beberapa peluang sebelum akhir babak pertama. Akan tetapi, kedua, tim belum mampu menambah pundi-pundi golnya dalam laga itu.

 

