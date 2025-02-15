Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |16:09 WIB
Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, live di GTV! (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN – Live malam hal di GTV! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Minggu 16 Februari malam WIB. 

Perjuangan Timnas Indonesia U-20 berlanjut di Grup C Piala Asia U-20 2025. Mereka akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-20 pada matchday dua.

1. Kalah

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20 (Foto: PSSI)

Di laga pertama, Indonesia tumbang dengan skor telak 0-3 dari Timnas Iran U-20. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Kamis 13 Februari 2025 malam WIB.

Kekalahan tersebut sedikit mengganggu langkah Indonesia untuk melaju sejauh mungkin. Sebab, dua laga ke depan berstatus wajib menang jika masih ingin melangkah ke perempatfinal.

2. Menang

Sementara itu, Uzbekistan justru meraih kemenangan tipis di laga perdana. Mereka mengalahkan Timnas Yaman U-20 dengan skor 1-0.

Alhasil, Indonesia U-20 kini duduk di posisi juru kunci. Sedangkan, Uzbekistan U-20 berada di urutan kedua klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan nilai tiga, kalah selisih gol dari Iran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers.jpg
Tak Hanya 3 Lembar, PSSI Rilis Roadmap Lengkap Sepak Bola Indonesia Tahun Depan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement