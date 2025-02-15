Hasil Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Bajul Ijo Putus Tren Negatif

SURABAYA – Hasil Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (15/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Bajul Ijo.

Gol tunggal kemenangan Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira (54’). Kemenangan ini sekaligus memutus tren negatif tuan rumah dalam beberapa laga terakhir.

Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Jalannya Pertandingan

Persebaya Surabaya yang bermain di hadapan publiknya sendiri tampil menekan sejak menit awal. Namun, PSBS Biak bermain cukup solid karena masih mampu menahan gempuran tuan rumah.

Bajul Ijo mendapat peluang di menit ke-16 lewat tendangan keras Flavio Silva. Hanya saja tendangan keras itu masih mampu ditangkap oleh kiper PSBS Biak, John Pigai.

Badai Pasifik acap kali menebar ancaman lewat skema serangan balik cepat. Pertandingan pun berjalan sengit hingga belum ada gol yang tercipta sampai laga memasuki menit ke-35.

Pertandingan pun berjalan cukup alot. Pada akhirnya, Persebaya Surabaya dan PSBS Biak masih bermain imbang dengan skor kacamata alias tanpa gol di babak pertama.

Usai turun minum, PSBS Biak mendapat peluang apik di menit ke-49 lewat tendangan keras Abel Arganaraz yang masih melenceng tipis. Tiga menit berselang, giliran Persebaya Surabaya yang menciptakan peluang di menit ke-52 lewat tendangan Bruno Moreira yang masih bisa ditepis John Pigai.