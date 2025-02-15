Hasil Madura United vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Kejutan, Laskar Sape Kerrab Menang 3-1!

BANGKALAN – Hasil Madura United vs Dewa United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (15/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Laskar Sape Kerrab.

Tiga gol Madura United disarangkan Iran Junior (25’), Youssef Ezzejjari (34’), dan Andi Irfan (90+1’). Sementara, Dewa United hanya bisa membalas lewat Egy Maulana Vikri (49’).

Madura United vs Dewa United (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Jalannya Pertandingan

Madura United dan Dewa United bermain memainkan laga dengan tempo sedang. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Tim asuhan Alfredo Vera berhasil unggul lebih dahulu atas Dewa United. Kepastian itu setelah Iran Goncalves mampu memanfaatkan umpan Youssef Ezzejjari untuk menjadi pada menit ke-23.

Madura United tampil begitu percaya diri setelah unggul atas tim asal Tangerang Selatan. Hal itu ditandai setelah Youssef Ezzejjari mampu mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Lulinha pada menit ke-34.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Madura United unggul 2-0 atas Dewa United.

Tim asuhan Jan Olde mampu memperkecil ketertinggalan. Hal tersebut setelah Egy Maulana Vikri mencetak gol pada menit ke-49.