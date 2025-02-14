Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Duel Panas Bakal Terjadi di Patriot Candrabhaga

BEKASI – Prediksi skor Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 menarik untuk dibahas. Pasalnya laga pekan ke-23 yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu 16 Februari 2025 itu sangat penting untuk kedua tim.

Tak hanya sekadar gengsi, tiga poin dari laga tersebut bakal berpengaruh dalam perebutan gelar juara Liga 1 2024-2025. Sebab baik Persija dan Persib kini tengah bersaing di papan atas klasemen Liga 1.

1. Persija dalam Tekanan

Berstatus tuan rumah, Persija jelas diuntungkan karena akan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, hal tersebut juga bisa menjadi tekanan untuk para pemain.

Sebab Persija diwajibkan untuk menang untuk mengejar jarak 10 poin dari Persib. Saat ini, Persija bertengger di posisi ketiga di Liga 1 2024-2025 dengan 39 poin, sedangkan Persib di puncak klasemen dengan 49 poin.

Skuad Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Pelatih Persib, Bojan Hodak pun mengakui timnya justru akan bermain lepas meski laga nanti merupakan salah satu derby terpanas di Liga Indonesia. Sebab ia merasa pihak yang berada dalam tekanan di laga nanti adalah Macan Kemayoran –julukan Persija.

“Ya karena sekarang tekanan ada di tim lain (Persija). Bagi kami, kami punya jarak dengan tim di peringkat kedua dan kami tidak perlu merasakan tekanan itu. Tekanan dirasakan oleh tim lawan,” kata Bojan Hodak, Jumat (14/2/2025).

“Dan kami mengalahkan mereka beberapa kali tahun lalu. Kami ada di puncak klasemen dengan jarak (yang jauh). Mereka harus menang, kami tidak,” tambahnya.

“Jika mendapatkan satu poin itu sudah bagus, dan jika menang itu akan fantastis. Jadi kami tidak merasakan tekanan seperti mereka,” lanjut pelatih Persib tersebut.