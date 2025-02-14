Bojan Hodak Harap Persija Jakarta vs Persib Bandung Dipimpin Wasit Asing

BANDUNG – Bojan Hodak berharap laga panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dipimpin wasit asing. Sebab, laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 berpotensi menjadi penentu gelar juara.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.30 WIB. Duel sarat gengsi itu akan menjadi sorotan.

1. Malaysia

Hodak berharap laga ini dipimpin oleh wasit asing seperti pada putaran pertama lalu. Ketika itu, duel Persib Bandung vs Persija Jakarta diwasiti Muhammad Nazmi asal Malaysia.

“Dia merupakan wasit terbaik di Asia dan saya ingin tahu siapa yang akan menjadi wasit di pertandingan ini,” kata Hodak, dikutip Jumat (14/2/2025).

2. Persiapan

Sejauh ini, pria asal Kroasia itu masih terus mempersiapkan timnya. Ia percaya diri Persib akan bermain maksimal di laga nanti.

“Persiapan oke, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan. Masih ada waktu dua hari, dan menurut saya, kami sudah siap,” tukas Hodak.

“Hal bagusnya adalah hampir semua pemain sudah kembali, semua berlatih dengan normal hari ini,” beber pria berusia 53 tahun itu.