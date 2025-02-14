Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Harap Persija Jakarta vs Persib Bandung Dipimpin Wasit Asing

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:23 WIB
Bojan Hodak Harap Persija Jakarta vs Persib Bandung Dipimpin Wasit Asing
Bojan Hodak berharap laga Persija Jakarta vs Persib Bandung dipimpin wasit asing (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Bojan Hodak berharap laga panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dipimpin wasit asing. Sebab, laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 berpotensi menjadi penentu gelar juara.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.30 WIB. Duel sarat gengsi itu akan menjadi sorotan.

1. Malaysia

Ribuan Bobotoh minta Persib Bandung menang atas Persija Jakarta Miftahul Ghani Okezone.jpg

Hodak berharap laga ini dipimpin oleh wasit asing seperti pada putaran pertama lalu. Ketika itu, duel Persib Bandung vs Persija Jakarta diwasiti Muhammad Nazmi asal Malaysia.

“Dia merupakan wasit terbaik di Asia dan saya ingin tahu siapa yang akan menjadi wasit di pertandingan ini,”  kata Hodak, dikutip Jumat (14/2/2025).

2. Persiapan

Sejauh ini, pria asal Kroasia itu masih terus mempersiapkan timnya. Ia percaya diri Persib akan bermain maksimal di laga nanti. 

“Persiapan oke, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan. Masih ada waktu dua hari, dan menurut saya, kami sudah siap,” tukas Hodak.

“Hal bagusnya adalah hampir semua pemain sudah kembali, semua berlatih dengan normal hari ini,” beber pria berusia 53 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1646055/rcti-berambisi-catatkan-gelar-kelima-turnamen-basket-mnc-sports-competition-pli.webp
RCTI Berambisi Catatkan Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Puas! Begini Komentar Putri KW usai Balas Kekalahan Lawan Wen Chi Hsu di 16 Besar Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement