Live Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: El Clasico-nya Indonesia

Persija Jakarta akan menantang pemuncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 Persib Bandung akhir pekan ini. (Foto: Media Persija Jakarta)

JADWAL siaran langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga El Claciso-nya Indonesia ini digelar di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.30 WIB dan disiarkan secara live dan eksklusif di channel Sportstars 3.

Persib Bandung dan Persija Jakarta dalam tren berbeda saat ini. Dalam tiga laga terkini di Liga 1 2024-2025, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- selalu meraih kemenangan.

Di sisi lain, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- justru gagal menang dalam tiga laga terakhir (dua imbang dan satu kalah). Akibatnya, Persib Bandung kukuh di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan 49 angka, unggul 10 poin dari Persija Jakarta di posisi tiga.

1. Persib Bandung Dituntut Menang atas Persija Jakarta

Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Tobias Ginanjar mengatakan Persib Bandung wajib menang sekalipun laga digelar di markas Persija Jakarta. Ia menyebut tiga poin wajib disabet demi memperbesar peluang Maung Bandung menjadi juara Liga 1 2024-2025.

“Kami berharap lawan Persija nanti Persib bisa mempertahankan tren positif, bisa menang lagi dan kita bisa memastikan gelar juara lebih awal. Jadi ini support supaya para pemain lebih. Nambah motivasinya,” kata Tobias.

2. Persija Jakarta Belum Menyerah Buru Gelar Juara Liga 1 2024-2025

Sementara asisten pelatih Persija Ricky Nelson tidak panik sekalipun timnya ketinggalan 10 angka dari Persib Bandung. Ia menilai masih ada 13 pertandingan tersisa sehingga apa pun masih bisa terjadi.

“Belumlah. Rileks aja. Jalan terus," kata Ricky Nelson saat ditanya apakah Persija Jakarta sudah menyerah dalam perburuan gelar juara Liga 1 2024-2025 atau tidak.