BANDUNG – Marc Klok mengumbar janji di depan Bobotoh jelang laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Tentu, tiga poin diharapkan jadi kado buat suporter.
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.30 WIB. Duel sarat gengsi itu akan menjadi sorotan.
Jelang laga, Bobotoh mendatangi sesi latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis 13 Februari 2025. Mereka berusaha member dukungan moral kepada Klok dan kawan-kawan jelang laga krusial.
“Dari hati kami ucapkan terima kasih. Bersama-sama kami lebih kuat, kami ke Persija untuk ambil tiga poin. Kami di lapangan kasih maksimal,” ucap Klok kepada Bobotoh, dikutip Jumat (14/2/2025).
Pria berusia 31 tahun itu meyakinkan para Bobotoh Persib sudah siap menghadapi Persija Jakarta. Tak hanya kebugaran fisik, tapi juga taktik dan strategi telah disiapkan.
“Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kalian, tetap di belakang ka,o, tetap support, tetap positif dan satu lagi guys, siap back to back, juara bersama, thank you guys,” tukas Klok.