Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, PT LIB Minta Keamanan Diperketat

Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus meminta pengamanan diperketat jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, meminta agar keamanan jelang laga Persija Jakarta vs Persib Bandung diperketat. Sebab, laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 itu berpotensi panas.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.30 WIB. Duel sarat gengsi itu akan menjadi sorotan.

1. Gelora Bung Karno

Manajemen Persija telah mengupayakan agar pertandingan sarat gengsi tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Namun hal itu tidak memungkinkan sehingga laga dimainkan di Bekasi.

"Ya itu pertandingan big match (Persija vs Persib). Sayang pertandingan tidak bisa digelar di GBK karena melihat rivalitas pasti akan banyak dibanjiri sama penonton yang akan hadir," kata Ferry saat ditemui wartawan, Rabu 12 Februari 2025.

"PT Liga sudah mendapatkan informasi keputusan dari Persija sendiri, main akan di Patriot," lanjut eks petinggi Macan Kemayoran itu.

2. Keamanan

Lebih lanjut, Ferry mengingatkan agar keamanan menjadi fokus utama panitia pelaksana pertandingan (panpel). Sebab rivalitas Persija dan Persib sangat besar.

Apalagi, kedua kesebelasan sedang berjuang untuk memperebutkan gelar juara. Persib sedang duduk di puncak dengan 49 poin, unggul 10 angka dari Persija yang menempati urutan ketiga.