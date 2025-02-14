Ricky Nelson Pastikan Persija Jakarta Menggila Lawan Persib Bandung

Ricky Nelson memastikan Persija Jakarta akan menggila saat melawan Persib Bandung (Foto: Instagram/@rickynelson80)

JAKARTA – Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, memastikan pasukannya siap secara mental menghadapi Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Mereka diklaim bakal menggila!

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.30 WIB. Kedua tim tengah bersiap menyambut duel itu.

1. Antusias

Skuad Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Nelson mengatakan tim sangat antusias untuk melawan Persib. Untuk itu, Skuad Macan Kemayoran terus mematangkan tim dengan waktu yang ada.

"Secara mental saya pikir anak-anak siap. Kami mulai persiapan lagi," kata Nelson di Sawangan, Depok, dikutip Jumat (14/2/2025).

2. Kebangkitan

Lebih lanjut, pria berusia 44 tahun itu menuturkan, Persija ingin menjadikan laga melawan Persib sebagai kebangkitan dalam kompetisi kasta teratas. Jadi, mereka memasang target kemenangan dalam laga itu.

Perlu diketahui, Persija dalam tiga laga terakhir belum meraih kemenangan. Kondisi itu berbeda dengan Persib karena dalam tiga laga terakhir mereka selalu menang.