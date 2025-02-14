Disambangi Bobotoh, Gervane Kastaneer Tak Merasa Tertekan Persib Bandung Diminta Kalahkan Persija Jakarta

BANDUNG – Gervane Kastaneer tak merasa tertekan meski Persib Bandung diminta Bobotoh mengalahkan Persija Jakarta di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Sebab, ia paham laga tersebut berstatus big match.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.30 WIB. Duel sarat gengsi itu akan menjadi sorotan.

1. Tertekan

Jelang laga, Bobotoh mendatangi sesi latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis 13 Februari 2025. Mereka berusaha memberi dukungan moral kepada idolanya.

Kastaneer menanggapi positif kedatangan Bobotoh. Ia merasa tidak ada tekanan berarti karena paham ini adalah laga besar.

“Tidak ada tekanan. Saya tahu pertandingan ini dan ini adalah laga yang besar. Saya harus siap. Menunjukkan semuanya saya punya tekad untuk berjuang bersama klub melawan semua tim, terutama melawan tim yang akan dimainkan hari Minggu nanti,” ujar Kastaneer, dikutip Jumat (14/2/2025)

2. Maklum

Penyerang kelahiran Belanda itu memaklumi keinginan para Bobotoh. Menurutnya, ini adalah hal yang biasa yang terjadi pada klub besar seperti Persib.