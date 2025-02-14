Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Kartu Merah hingga Lampu Stadion Mati Warnai Skor Akhir 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |21:24 WIB
Hasil Persik Kediri vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Kartu Merah hingga Lampu Stadion Mati Warnai Skor Akhir 0-0
Suasana laga Persik Kediri vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
A
A
A

KEDIRI Persik Kediri harus puas hanya meraih satu poin saja saat menyambut Persis Solo di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (14/2/2025) malam WIB. Pasalnya dalam laga yang dihelat di Stadion Brawijaya, Kediri itu, pertandingan berakhir imbang 0-0.

Persik sendiri bermain dengan 10 pemain sejak menit kelima karena kartu merah Ramiro Fergonzi. Lalu di akhir laga ada juga insiden lampu Stadion Brawijaya mati lampu hingga membuat pertandingan sempat tertunda.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru lima berjalan, tapi Persik Kediri langsung mendapat petaka. Mereka harus bermain 10 pemain setelah Ramiro Fergonzi melanggar Sutanto Tan. Situasi ini jelas menguntungkan Persis Solo karena mereka unggul jumlah pemain sejak awal.

Kendati demikian, Macan Putih -julukan Persik Kediri- bermain cukup solid. Tim arahan Marcelo Rospide itu bahkan acap kali menebar ancaman ke gawang Persis Solo lewat skema serangan balik cepat.

Persik Kediri vs Persis Solo. (Foto: Instagram/persisofficial)
Persik Kediri vs Persis Solo. (Foto: Instagram/persisofficial)

Persik Kediri yang kalah jumlah pemain justru tampil mendominasi. Macan Putih bahkan nyaris mencetak gol keunggulan di menit ke-33 lewat tendangan Muhammad Khanafi yang masih melambung ke atas mistar gawang Persis Solo.

Sementara Persis Solo masih terus mencari celah untuk menjebol pertahanan Persik Kediri. Tapi upaya mereka belum berbuah manis. Kedua kesebelasan untuk sementara bermain imbang dengan skor kacamata di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan ritme permainannya. Persik Kediri yang kalah jumlah pemain justru kembali menciptakan peluang terbaiknya di menit ke-58 lewat tendangan bebas Majed Osman yang ditepis Muhammad Riyandi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Toprak Razgatlioglu Bikin Kaget Fabio Quartararo pada Tes MotoGP di Valencia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement