SHENZHEN - Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-20 sukses menghajar Suriah U-20 di laga perdana Grup D Piala Asia U-20 2025, pada Jumat (14/2/2025) sore WIB. Bermain di Longhua Cultural and Sports Center, Shenzhen, China, tim muda Taeguk Warriors –julukan Timnas Korea Selatan– itu tepatnya menang dengan skor 2-1.
Korea Selatan U-20 menjadi tim yang pertama unggul berkat gol Shin Sung di menit 8 dan Baek Min-gyu di menit 23. Suriah hanya bisa membalas via Aland Abdi pada menit ke-60.
Korea Selatan U-20 langsung menekan pertahanan Iran U-20 sejak menit awal. Tim arahan Lee Chang Won itu berhasil membuka keran gol cepat di menit ke-8 lewat gol Sung Shin usai memanfaatkan umpan dari Kim Taewon.
Skuad Taeguk Warriors muda itu terus mendominasi permainan. Gempuran demi gempuran dilancarkan Korea Selatan U-20 ke pertahanan Suriah U-20.
Korea Selatan U-20 pun sukses menggandakan keunggulan di menit ke-23 lewat gol Baek Mingyu setelah memanfaatkan umpan dari Sung Shin. Suriah U-20 yang tertinggal dua gol praktis dibuat bermain bertahan.
Suriah U-20 cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan tim lawan. Pada akhirnya, Korea Selatan U-20 untuk sementara unggul 2-0 di babak pertama.
Usai turun minum, Suriah U-20 meningkatkan intensitas permainannya guna mengejar ketertinggal dua gol. Hanya saja, Korea Selatan U-20 masih tampil cukup superior.