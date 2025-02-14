Hasil Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20 di Piala Asia U-20 2025: Taeguk Warriors Muda Menang 2-1

Suasana laga Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)

SHENZHEN - Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-20 sukses menghajar Suriah U-20 di laga perdana Grup D Piala Asia U-20 2025, pada Jumat (14/2/2025) sore WIB. Bermain di Longhua Cultural and Sports Center, Shenzhen, China, tim muda Taeguk Warriors –julukan Timnas Korea Selatan– itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Korea Selatan U-20 menjadi tim yang pertama unggul berkat gol Shin Sung di menit 8 dan Baek Min-gyu di menit 23. Suriah hanya bisa membalas via Aland Abdi pada menit ke-60.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Korea Selatan U-20 langsung menekan pertahanan Iran U-20 sejak menit awal. Tim arahan Lee Chang Won itu berhasil membuka keran gol cepat di menit ke-8 lewat gol Sung Shin usai memanfaatkan umpan dari Kim Taewon.

Skuad Taeguk Warriors muda itu terus mendominasi permainan. Gempuran demi gempuran dilancarkan Korea Selatan U-20 ke pertahanan Suriah U-20.

Korea Selatan U-20 pun sukses menggandakan keunggulan di menit ke-23 lewat gol Baek Mingyu setelah memanfaatkan umpan dari Sung Shin. Suriah U-20 yang tertinggal dua gol praktis dibuat bermain bertahan.

Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20. (Foto: AFC)

Suriah U-20 cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan tim lawan. Pada akhirnya, Korea Selatan U-20 untuk sementara unggul 2-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Suriah U-20 meningkatkan intensitas permainannya guna mengejar ketertinggal dua gol. Hanya saja, Korea Selatan U-20 masih tampil cukup superior.