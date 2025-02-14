Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20 di Piala Asia U-20 2025: Taeguk Warriors Muda Menang 2-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |16:12 WIB
Hasil Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20 di Piala Asia U-20 2025: Taeguk Warriors Muda Menang 2-1
Suasana laga Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)
A
A
A

SHENZHEN - Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-20 sukses menghajar Suriah U-20 di laga perdana Grup D Piala Asia U-20 2025, pada Jumat (14/2/2025) sore WIB. Bermain di Longhua Cultural and Sports Center, Shenzhen, China, tim muda Taeguk Warriors –julukan Timnas Korea Selatan– itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Korea Selatan U-20 menjadi tim yang pertama unggul berkat gol Shin Sung di menit 8 dan Baek Min-gyu di menit 23. Suriah hanya bisa membalas via Aland Abdi pada menit ke-60.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Korea Selatan U-20 langsung menekan pertahanan Iran U-20 sejak menit awal. Tim arahan Lee Chang Won itu berhasil membuka keran gol cepat di menit ke-8 lewat gol Sung Shin usai memanfaatkan umpan dari Kim Taewon.

Skuad Taeguk Warriors muda itu terus mendominasi permainan. Gempuran demi gempuran dilancarkan Korea Selatan U-20 ke pertahanan Suriah U-20.

Korea Selatan U-20 pun sukses menggandakan keunggulan di menit ke-23 lewat gol Baek Mingyu setelah memanfaatkan umpan dari Sung Shin. Suriah U-20 yang tertinggal dua gol praktis dibuat bermain bertahan.

Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20. (Foto: AFC)
Timnas Korea Selatan U-20 vs Suriah U-20. (Foto: AFC)

Suriah U-20 cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan tim lawan. Pada akhirnya, Korea Selatan U-20 untuk sementara unggul 2-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Suriah U-20 meningkatkan intensitas permainannya guna mengejar ketertinggal dua gol. Hanya saja, Korea Selatan U-20 masih tampil cukup superior.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.webp
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Apriyani/Fadia Lolos ke Perempat Final, Adnan/Indah Tersingkir di Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement