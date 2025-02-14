3 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Wajib Dicadangkan saat Lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Tumpuan Lini Serang!

3 pemain Timnas Indonesia U-20 yang wajib dicadangkan saat lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okeozne. Salah satunya tumpuan di lini serang.

Timnas Indonesia U-20 akan hadapi Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C. Laga itu akan digelar di Shenzen Youth Football Training Base Centre Stadium, China, Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia U-20 dalam laga itu. Sebab, hanya kemenangan yang bisa menjaga asa skuad Garuda Nusantara untuk lolos ke perempatfinal.

Demi bekerja optimal, sejumlah pemain bisa dicadangkan Indra Sjafri lantaran bermain kurang optimal di laga pembuka. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia U-20 yang wajib dicadangkan saat lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025:

3. Achmad Zidan

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-20 yang wajib dicadangkan saat lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 adalah Achmad Zidan. Dia tampil sebagai starter di laga kontra Iran U-20.

Sayangnya, Achmad Zidan tak bekerja optimal. Dia pun diganti pada menit ke-52 oleh Fandi Bagus. Dengan kinerja yang ditunjukkannya saat Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Iran U-20, Indra bisa mempertimbangkan untuk cadangkan Zidan kala melawan Uzbekistan U-20.