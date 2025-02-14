Live Sore Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia U-20 siap tempur melawan Timnas Australia bulan depan. (Foto: AFC)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di matchday Ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di GTV dan RCTI.

Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia dan Australia bak bumi dan langit. Di saat Australia menempati peringkat 26 dunia, Timnas Indonesia terdampar di peringkat 130 dunia.

1. Timnas Indonesia Tak Kalah dari Timnas Australia

Namun, jika ukurannya kondisi terkini dan materi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Timnas Indonesia hanya terpaut satu poin dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara dari segi materi, pemain termahal Timnas Indonesia lebih mahal ketimbang Timnas Australia.

Pemain termahal di skuad Timnas Indonesia adalah Mees Hilgers yang harga pasarannya mencapai 9 juta euro. Sementara di skuad Timnas Australia, pemain termahal adalahnya Harry Souttar yang berada di angka 7 juta euro.

Ditambah lagi Timnas Indonesia mendapatkan amunisi tambahan atas nama Ole Romeny. Kehadiran Ole Romeny diproyeksikan menggantikan Ragnar Oratmangoen yang terkena akumulasi kartu.