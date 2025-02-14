Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret Jens Raven dari Daftar Panggil Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:14 WIB
Patrick Kluivert Coret Jens Raven dari Daftar Panggil Timnas Indonesia Lawan Australia dan Bahrain?
Jens Raven (kiri) saat bersalaman dengan pelatih Timnas Iran U-20 Hossein Abdi. (Foto: AFC)
A
A
A

PATRICK Kluivert coret Jens Raven dari daftar panggil Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025? Jens Raven yang tenaganya belum pernah diandalkan pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, terus berjuang mendapatkan tempat di skuad Garuda senior.

1. Jens Raven Berjuang Masuk Timnas Indonesia Senior

Perjuangan Jens Raven berlangsung di klub (FC Dordrecht U-21). Bersama FC Dordrecht U-21 musim ini, Jens Raven mengemas enam gol dari 20 pertandingan.

Sementara bersama Timnas Indonesia U-20, Jens Raven tercatat sebagai top skor skuad Garuda Nusantara di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.. Namun, ajang-ajang di atas diyakini belum cukup bagi Jens Raven untuk menarik hati Patrick Kluivert.

Sekalipun ayah Jens Raven, Bjorn Raven, merupakan rekan Patrick Kluivert sewaktu membela Timnas Belanda kelompok umur, penyerang 19 tahun itu mesti menunjukan kelayakannya memperkuat Timnas Indonesia senior.

Salah satu momentum Jens Raven unjuk gigi di hadapan Patrick Kluivert adalah saat tampil memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Ia mesti tampil impresif di ajang dua tahunan itu untuk menarik perhatian Patrick Kluivert.

2. Jens Raven Tampil Standar saat Timnas Indonesia U-20 Tumbang 0-3 dari Timnas Iran U-20

Sayangnya saat Timnas Indonesia U-20 menghadapi Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025 pada Kamis 13 Februari 2025, Jens Raven gagal unjuk gigi karena minim suplai.

 

Halaman:
1 2
      
