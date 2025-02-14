Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Iran Ejek Timnas Indonesia U-20 yang Dibantai 3-0 oleh Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |15:59 WIB
Media Iran Ejek Timnas Indonesia U-20 yang Dibantai 3-0 oleh Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025
Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Iran, Tehran Times, mengejek Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 yang baru saja terbantai 0-3 oleh Iran U-20 di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025, pada Kamis 13 Februari 2025. Media Iran tersebut menyebut Iran U-20 kini memimpin dan meninggalkan Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– yang terdampar di dasar klasemen.

Ya, Timnas Indonesia U-20 kini terjerembab di dasar klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara Iran U-20 yang menang telak 3-0 itu berada di puncak klasemen Grup B dengan 3 poin, mereka dikejar Uzbekistan U-20 yang juga memiliki poin yang sama.

1. Timnas Indonesia U-20 Babak Belur

Timnas Indonesia U-20 awalnya tampil menjanjikan sebelum lawan Iran U-20. Namun, laga baru berjalan 5 menit, gawang Garuda Nusantara nyatanya langsung jebol oleh Hesam Nafari.

Setelahnya Timnas Indonesia U-20 dibobol dua kali oleh Esmael Gholizadeh (63’) dan Mobin Dehghan (70’). Dalam proses gol itu, lini pertahanan Garuda Nusantara benar-benar dibuat kewalahan oleh permainan umpan silang Iran U-20.

5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025
5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Media Iran pun ikut memberitakan kabar baik untuk negeri mereka tersebut. Tehran Times mengejek Timnas Indonesia U-20 karena berkat kemenangan telak di laga pembuka Grup C itu, kini Iran U-20 berhasil memimpin di Grup C.

“Timnas Iran U-20 mengalahkan Timnas Indonesia U-20 di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025. Gol dari Hesam Nafari, Esmael Gholizadeh, dan Mobin Dehghan tersebut membuat sang juara empat kali itu menempati posisi teratas (di Grup B) bersaman dengan Uzbekistan U-20,” bunyi laporan Teheran Time, Jumat (14/2/2025).

2.  Evaluasi

Kekalahan itu pun diakuit pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri sebagai kekalahan yang menyedihkan. Sebab permainan Garuda Nusantara benar-benar tak bisa keluar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118533/timnas_australia_u_20_juara_piala_asia_u_20_2025_usai_mengalahkan_timnas_arab_saudi_u_20_2025_5_4_di_babak_adu_penalti-pmgH_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Young Socceroos Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/51/3118503/timnas_australia_u_20_bermain_1_1_dengan_timnas_arab_saudi_u_20_di_babak_pertama-Uelw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-20 vs Timnas Arab Saudi U-20 di Final Piala Asia U-20 2025: Sengit, Skor 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117727/timnas_australia_u_20-8qRi_large.jpg
Jadwal Final Piala Asia U-20 2025: Timnas Australia U-20 vs Arab Saudi U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/51/3117606/timnas_australia_u_20-uvD5_large.jpg
Hasil Timnas Australia U-20 vs Jepang U-20 di Semifinal Piala Asia U-20 2025: Menang 2-0, Socceroos Tantang Arab Saudi di Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung_adam_alis.jpg
Persib Dihujani Kabar Buruk jelang Jumpa Dewa United, Bojan Hodak Pusing!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement