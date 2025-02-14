Media Iran Ejek Timnas Indonesia U-20 yang Dibantai 3-0 oleh Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

MEDIA asal Iran, Tehran Times, mengejek Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 yang baru saja terbantai 0-3 oleh Iran U-20 di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025, pada Kamis 13 Februari 2025. Media Iran tersebut menyebut Iran U-20 kini memimpin dan meninggalkan Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– yang terdampar di dasar klasemen.

Ya, Timnas Indonesia U-20 kini terjerembab di dasar klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara Iran U-20 yang menang telak 3-0 itu berada di puncak klasemen Grup B dengan 3 poin, mereka dikejar Uzbekistan U-20 yang juga memiliki poin yang sama.

1. Timnas Indonesia U-20 Babak Belur

Timnas Indonesia U-20 awalnya tampil menjanjikan sebelum lawan Iran U-20. Namun, laga baru berjalan 5 menit, gawang Garuda Nusantara nyatanya langsung jebol oleh Hesam Nafari.

Setelahnya Timnas Indonesia U-20 dibobol dua kali oleh Esmael Gholizadeh (63’) dan Mobin Dehghan (70’). Dalam proses gol itu, lini pertahanan Garuda Nusantara benar-benar dibuat kewalahan oleh permainan umpan silang Iran U-20.

5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Media Iran pun ikut memberitakan kabar baik untuk negeri mereka tersebut. Tehran Times mengejek Timnas Indonesia U-20 karena berkat kemenangan telak di laga pembuka Grup C itu, kini Iran U-20 berhasil memimpin di Grup C.

“Timnas Iran U-20 mengalahkan Timnas Indonesia U-20 di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025. Gol dari Hesam Nafari, Esmael Gholizadeh, dan Mobin Dehghan tersebut membuat sang juara empat kali itu menempati posisi teratas (di Grup B) bersaman dengan Uzbekistan U-20,” bunyi laporan Teheran Time, Jumat (14/2/2025).

2. Evaluasi

Kekalahan itu pun diakuit pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri sebagai kekalahan yang menyedihkan. Sebab permainan Garuda Nusantara benar-benar tak bisa keluar.