Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025, Live di RCTI dan GTV!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: AFC)

SHENZHEN – Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Duel itu akan disiarkan langsung RCTI dan GTV!

Perjuangan Timnas Indonesia U-20 berlanjut di Grup C Piala Asia U-20 2025. Mereka akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-20 pada matchday dua.

1. Kalah

Di laga pertama, Indonesia tumbang dengan skor telak 0-3 dari Timnas Iran U-20. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football, Shenzhen, China, Kamis 13 Februari 2025 malam WIB.

Kekalahan tersebut sedikit mengganggu langkah Indonesia untuk melaju sejauh mungkin. Sebab, dua laga ke depan berstatus wajib menang jika masih ingin melangkah ke perempatfinal.

2. Menang

Sementara itu, Uzbekistan justru meraih kemenangan tipis di laga perdana. Mereka mengalahkan Timnas Yaman U-20 dengan skor 1-0.

Alhasil, Indonesia U-20 kini duduk di posisi juru kunci. Sedangkan, Uzbekistan U-20 berada di urutan kedua klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025 dengan nilai tiga, kalah selisih gol dari Iran.