HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Asia U-20 2025 Hari Ini: Ada Jepang dan Korea Selatan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |05:54 WIB
Jadwal Piala Asia U-20 2025 Hari Ini: Ada Jepang dan Korea Selatan
Jadwal Piala Asia U-20 2025 hari ini akan menampilkan laga Timnas Jepang U-20 vs Timnas Thailand U-20 (Foto: AFC)
SHENZHEN – Jadwal Piala Asia U-20 2025 hari ini, Jumat (14/2/2025), sudah diketahui. Hanya ada dua pertandingan yang akan dimainkan mulai siang hingga sore nanti.

Tiga grup telah rampung menggelar pertandingan di Piala Asia U-20 2025 hingga Kamis 13 Februari. Tinggal satu grup yang belum memainkan laga yakni Grup D.

1. Panas

Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)
Trofi Piala Asia U-20 (Foto: AFC)

Empat kesebelasan memanaskan persaingan di grup tersebut. Timnas Jepang U-20, Timnas Suriah U-20, Timnas Korea Selatan U-20, dan Timnas Thailand U-20, memperebutkan dua tiket ke perempatfinal.

Hadirnya Jepang dan Korea Selatan tentu membuat Grup D jadi panas. Sebab, keduanya diprediksi akan lolos ke babak perempatfinal sebagai juara dan runner-up grup.

2. Laga Pertama

Thailand dan Suriah tentunya tidak mau seperti itu. Mereka masih bisa mengintip peluang asalkan mampu meraih poin saat menghadapi salah satu atau kedua tim di fase grup.

Pada laga pertama, Korea Selatan akan menghadapi Suriah. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Longhua Cultural and Sports Centre, Shenzhen, China, Jumat (14/2/2025) pukul 14.00 WIB.

 

