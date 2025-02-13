Janji Indra Sjafri Usai Timnas Indonesia U-20 Kalah Telak 0-3 dari Iran U-20 di Laga Perdana Piala Asia U-20 2025

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, janjikan hal ini usai timnya kalah 0-3 dari Iran U-20 di laga perdana Piala Asia U-20 2025. Dia memastikan timnya akan melakukan evaluasi.

Timnas Indonesia U-20 memang baru saja kalah dari Iran U-20 dengan skor 0-3 dalam fase Grup C Piala Asia U-20 2025. Laga itu digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China, Kamis (13/2/2025) malam WIB.

1. Reaksi Indra Sjafri

Indra Sjafri mengatakan hasil itu tidak sesuai harapan Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20. Dia pun akan memperbaiki timnya agar tidak kehilangan poin dalam laga-laga selanjutnya.

"Yang pertama kita akan evaluasi tim terlebih dahulu," kata Indra Sjafri usai laga.

2. Tatap Lawan Selanjutnya

Timnas Indonesia U-20 selanjutnya akan melawan Uzbekistan U-20 di Grup C Piala Asia U-20 2025. Laga itu akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China, Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.30 WIB.

Pelatih asal Sumatera Barat itu pun membicarakan soal skema untuk melawan Uzbekistan U-20. Dia pun akan berusaha agar Timnas Indonesia U-20 meraih kemenangan perdana di Piala Asia U-20 2025.

“Setelah itu, kita akan mempersiapkan tim untuk bermain melawan Uzbekistan,” ucap Indra Sjafri.