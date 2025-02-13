Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-20 Kalah Telak 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |22:33 WIB
Reaksi Erick Thohir Usai Timnas Indonesia U-20 Kalah Telak 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025
Erick Thohir bicara soal Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia U-20 kalah telak 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. Ketua Umum (Ketum) PSSI itu meminta perjuangan Timnas Indonesia U-20 tetap didukung penuh.

Pasalnya, Erick menilai tim asuhan Indra Sjafri sangat membutuhkan dukungan tersebut saat ini. Apalagi, peluang Timnas Indonesia U-20 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025 masih terbuka.

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20

1. Reaksi Erick Thohir

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- baru saja kalah 0-3 dari Iran di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025. Laga itu berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, China, pada Kamis (13/2/2025) malam WIB.

Erick Thohir mengatakan perjuangan Timnas Indonesia U-20 belum berakhir dalam Piala Asia U-20. Jadi, mereka masih punya kans untuk lolos ke fase selanjutnya.

"Masih ada dua pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U-20 di fase grup Piala Asia U-20 2025. Timnas U-20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia," kata Erick Thohir di akun Instagram pribadinya @erickthohir, Kamis (13/2/2025).

 

