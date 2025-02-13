Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |22:25 WIB
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025
Alfharezzi Buffon (5) harus rela lihat Timnas Indonesia U-20 kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengungkap kelemahan sekaligus penyebab timnya kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2025, Kamis (13/2/2025). Eks pelatih Bali United itu mengatakan, Timnas Indonesia U-20 lemah dalam mengantisipasi bola atas dan duel satu lawan satu.

“Antisipasi bola-bola atas dan duel satu lawan satu kami lemah,” kata Indra Sjafri saat diwawancara kelar pertandingan, Kamis (13/2/2025).

1. Timnas Indonesia U-20 Jadi Bulan-bulanan Pemain Timnas Iran U-20 saat Duel di Udara

Timnas Indonesia U-20 dihajar Timnas Iran U-20 @TimnasIndonesia

Tak heran Indra Sjafri berkata demikian. Sebab, semua gol Timnas Iran U-20 tercipta lewat bola atas. Gol pertama dan ketiga tercipta lewat situasi sepak pojok, sedangkan gol kedua bermula dari umpan silang lambung.

Meski begitu, Indra Sjafri menilai Timnas Indonesia U-20 memiliki kekuatan dalam hal kecepatan. Beberapa kali, kecepatan dari Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan merepotkan Team Melli -julukan Timnas Iran U-20.

“Kami tampil tidak terlalu buruk, tapi kita tidak punya antisipasi yang bagus mengenai umpan crossing mereka,” lanjut pelatih yang pernah membawa Timnas Indonesia U-19 lolos perempatfinal Piala Asia U-19 2018 ini.

“Sebenarnya kami punya kecepatan untuk bisa melakukan counter attack kepada mereka. Ada beberapa kali bisa membuat peluang, tapi tidak bisa dimanfaatkan,” tegas pemegang dua trofi Piala AFF U-19 ini.

 

