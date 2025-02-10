Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dony Tri Pamungkas Pastikan Timnas Indonesia U-20 Fokus Hadapi Iran di Piala Asia U-20 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |19:32 WIB
Dony Tri Pamungkas memastikan Timnas Indonesia U-20 fokus hadapi Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 (Foto: PSSI)
SHENZHEN – Dony Tri Pamungkas menegaskan Timnas Indonesia U-20 sudah fokus sepenuhnya melawan Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. Kedua tim akan saling berhadapan di Shenzhen Youth Football Training Centre, China, Kamis 13 Februari 2025.

Dalam fase Grup C, juga ada Timnsa Uzbekistan U-20 dan Timnas Yaman U-20. Piala Asia U-20 2025 sendiri berlangsung sejak 12 Februari sampai 1 Maret.

1. Siap

timnas indonesia u-20 latihan foto andika rachmansyah

Dony mengatakan timnya sudah siap untuk melakoni laga melawan Iran. Namun, Timnas Indonesia U-20 terus berlatih untuk menjaga kondisi para pemain.

"Insya Allah kami sudah fokus dan siap menghadapi pertandingan nanti," kata Dony dilansir dari laman PSSI, Senin (10/2/2025).

2. Pemulihan

Pemain Persija Jakarta itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 memang menjalani perjalanan panjang dari Jakarta ke China. Menurutnya, timnya sudah melakukan pemulihan yang cukup dan kebugaran pemain tidak menjadi masalah.

"Alhamdulillah kami semua dalam kondisinya baik," tukas Dony.

 

1 2
      
