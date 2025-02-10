SHENZHEN – Dony Tri Pamungkas menegaskan Timnas Indonesia U-20 sudah fokus sepenuhnya melawan Timnas Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025. Kedua tim akan saling berhadapan di Shenzhen Youth Football Training Centre, China, Kamis 13 Februari 2025.
Dalam fase Grup C, juga ada Timnsa Uzbekistan U-20 dan Timnas Yaman U-20. Piala Asia U-20 2025 sendiri berlangsung sejak 12 Februari sampai 1 Maret.
Dony mengatakan timnya sudah siap untuk melakoni laga melawan Iran. Namun, Timnas Indonesia U-20 terus berlatih untuk menjaga kondisi para pemain.
"Insya Allah kami sudah fokus dan siap menghadapi pertandingan nanti," kata Dony dilansir dari laman PSSI, Senin (10/2/2025).
Pemain Persija Jakarta itu mengatakan Timnas Indonesia U-20 memang menjalani perjalanan panjang dari Jakarta ke China. Menurutnya, timnya sudah melakukan pemulihan yang cukup dan kebugaran pemain tidak menjadi masalah.
"Alhamdulillah kami semua dalam kondisinya baik," tukas Dony.